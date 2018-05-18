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Посольство на Кубе выясняет, были ли граждане Беларуси среди пассажиров разбившегося самолета

Представители белорусской дипломатической миссии на Кубе уточняют, находились ли на борту разбившегося самолета граждане Беларуси.

Такую информацию со ссылкой на посольство озвучили в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА. Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился при взлете в аэропорту Гаваны (Куба). На борту находилось около сотни пассажиров. Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета.
21:43 18/05/2018






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