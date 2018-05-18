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Посольство на Кубе выясняет, были ли граждане Беларуси среди пассажиров разбившегося самолета

Представители белорусской дипломатической миссии на Кубе уточняют, находились ли на борту разбившегося самолета граждане Беларуси.