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На Кубе упал пассажирский самолет

Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу на Кубе. Об этом сообщает Reuters.

Фото: lopezdoriga.com


По информации CNN, самолет направлялся в Гайану — страну на северо-восточном побережье Южной Америки.

 По данным агентства AFP, на борту самолета находились 104 пассажира, другие источники сообщают о 107 пассажирах.

 

По словам очевидцев в аэропорту Гаваны, самолет через несколько минут после взлета превратился в «огромный огненный шар». В настоящее время вокруг аэропорта видна густая стена дыма. На месте работают спасатели — они пытаются справиться с возгоранием.

 Причины крушения устанавливаются.

21:05 18/05/2018






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