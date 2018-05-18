На Кубе упал пассажирский самолет
Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу на Кубе. Об этом сообщает Reuters.
Фото: lopezdoriga.com
По информации CNN, самолет направлялся в Гайану — страну на северо-восточном побережье Южной Америки.
По словам очевидцев в аэропорту Гаваны, самолет через несколько минут после взлета превратился в «огромный огненный шар». В настоящее время вокруг аэропорта видна густая стена дыма. На месте работают спасатели — они пытаются справиться с возгоранием.
21:05 18/05/2018
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