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Украинский режиссер белорусского происхождения завоевал награду в Каннах

Украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница завоевал награду на Каннском кинофестивале.


Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд». Его фильм «Донбасс» открывал программу.


Сергей Лозница — режиссер таких фильмов, как «Счастье мое», «В тумане» и «Кроткая».
Он родился в 1964 году в Барановичах. В 1987 году окончил Киевский политех, защитил диплом по специальности инженер-математик. В 1997 году окончил российский государственный институт кинематографии с отличием. В 2001 году эмигрировал в Германию, пишет Наша нива


20:54 18/05/2018






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