



Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд». Его фильм «Донбасс» открывал программу.









Сергей Лозница — режиссер таких фильмов, как «Счастье мое», «В тумане» и «Кроткая».

Он родился в 1964 году в Барановичах. В 1987 году окончил Киевский политех, защитил диплом по специальности инженер-математик. В 1997 году окончил российский государственный институт кинематографии с отличием. В 2001 году эмигрировал в Германию, пишет Наша нива



