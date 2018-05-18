Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Григорий Лепс экстренно госпитализирован в Москве

У певца сломаны несколько ребер.

Григорий Лепс

Григорий Лепс, имя которого, увы, хорошо знакомо докторам лучших московских больниц, снова госпитализирован в Москве. Музыкант доставлен в медучреждение с серьезными травмами. По предварительной информации, певец упал и сломал несколько ребер, пишет 7 дней.

 Было ли происшествие связано с тесной дружбой Григория с «рюмкой водки на столе», о которой поклонники вспоминают каждый раз, когда он оказывается в больнице, неизвестно. К сожалению, это происходит регулярно, несколько раз в год.

 

Пресс-секретарь артиста  подтвердила, что Лепс находится в больнице, но она не назвала диагноз.

 Лепс никогда не пытался показаться своим поклонникам лучше, чем он есть на самом деле. Он всегда говорил, что внутри него идет постоянная война хорошего и плохого. Вероятно,  у Григория такое количество поклонников именно потому, что он честен перед своей публикой. Григорий Лепс никогда не скрывал, что у него уже на протяжении нескольких лет идет тяжелая борьба с алкоголизмом. 

Он подтвердил это в биографическом фильме. Григорий открыто сказал, что есть две категории людей — это те люди, которые умеют пить, и те, которые не умеют, и он относится ко второй категории. Исполнитель также рассказал, что ему случалось несколько раз выйти на сцену в состоянии полной отключки, но даже тогда ему важно было доиграть и допеть из последних физических сил.

19:28 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё