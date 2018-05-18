Григорий Лепс экстренно госпитализирован в Москве
Григорий Лепс
Григорий Лепс, имя которого, увы, хорошо знакомо докторам лучших московских больниц, снова госпитализирован в Москве. Музыкант доставлен в медучреждение с серьезными травмами. По предварительной информации, певец упал и сломал несколько ребер, пишет 7 дней.
Пресс-секретарь артиста подтвердила, что Лепс находится в больнице, но она не назвала диагноз.
Он подтвердил это в биографическом фильме. Григорий открыто сказал, что есть две категории людей — это те люди, которые умеют пить, и те, которые не умеют, и он относится ко второй категории. Исполнитель также рассказал, что ему случалось несколько раз выйти на сцену в состоянии полной отключки, но даже тогда ему важно было доиграть и допеть из последних физических сил.