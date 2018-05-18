Григорий Лепс экстренно госпитализирован в Москве

Григорий Лепс

Григорий Лепс, имя которого, увы, хорошо знакомо докторам лучших московских больниц, снова госпитализирован в Москве. Музыкант доставлен в медучреждение с серьезными травмами. По предварительной информации, певец упал и сломал несколько ребер, пишет 7 дней.

Было ли происшествие связано с тесной дружбой Григория с «рюмкой водки на столе», о которой поклонники вспоминают каждый раз, когда он оказывается в больнице, неизвестно. К сожалению, это происходит регулярно, несколько раз в год.

Пресс-секретарь артиста подтвердила, что Лепс находится в больнице, но она не назвала диагноз.

Лепс никогда не пытался показаться своим поклонникам лучше, чем он есть на самом деле. Он всегда говорил, что внутри него идет постоянная война хорошего и плохого. Вероятно, у Григория такое количество поклонников именно потому, что он честен перед своей публикой. Григорий Лепс никогда не скрывал, что у него уже на протяжении нескольких лет идет тяжелая борьба с алкоголизмом.

Он подтвердил это в биографическом фильме. Григорий открыто сказал, что есть две категории людей — это те люди, которые умеют пить, и те, которые не умеют, и он относится ко второй категории. Исполнитель также рассказал, что ему случалось несколько раз выйти на сцену в состоянии полной отключки, но даже тогда ему важно было доиграть и допеть из последних физических сил.