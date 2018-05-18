Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

МВД подготовило концепцию закона против домашнего насилия

МВД завершило подготовку концепции законопроекта о предупреждении насилия в семье, сообщает БелТА.

«Документ получился объемным. В нем проанализированы существующая национальная законодательная база, все международные обязательства Беларуси и зарубежная практика. До июля мы должны согласовать концепцию со всеми заинтересованными ведомствами, а затем внести на рассмотрение в Совет Министров. Если все пройдет успешно, по плану в октябре документ попадет на доклад Президенту. Закон может быть принят в следующем году», — рассказал заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Олег Каразей.


Напомним, что МВД планировало представить концепцию закона, по которому в Беларуси появятся понятия «экономическое насилие», «преследование», «домогательство», а список тех, кого можно будет обвинить в домашнем насилии, будет расширен. Ведомство также предлагало официально запретить бить детей.

По статистике МВД, в 2012 году каждая 10-я беларуска сказала, что сталкивалась с домашним насилием, в 2014-м — каждая третья.

18:07 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё