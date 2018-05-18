МВД подготовило концепцию закона против домашнего насилия

«Документ получился объемным. В нем проанализированы существующая национальная законодательная база, все международные обязательства Беларуси и зарубежная практика. До июля мы должны согласовать концепцию со всеми заинтересованными ведомствами, а затем внести на рассмотрение в Совет Министров. Если все пройдет успешно, по плану в октябре документ попадет на доклад Президенту. Закон может быть принят в следующем году», — рассказал заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Олег Каразей.









Напомним, что МВД планировало представить концепцию закона, по которому в Беларуси появятся понятия «экономическое насилие», «преследование», «домогательство», а список тех, кого можно будет обвинить в домашнем насилии, будет расширен. Ведомство также предлагало официально запретить бить детей.





По статистике МВД, в 2012 году каждая 10-я беларуска сказала, что сталкивалась с домашним насилием, в 2014-м — каждая третья.