Жителя Барановичского района убило молнией

В Барановичское РОВД сообщение о смерти мужчины поступило в 15.35 от медиков. Житель деревни Ягодное работал в огороде, когда в него попала молния. Жена вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть 64-летнего мужчины и сообщили в милицию.





Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.



