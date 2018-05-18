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Жителя Барановичского района убило молнией

Жителя Барановичского района убило молнией, сообщил корреспонденту БЕЛТАофициальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В Барановичское РОВД сообщение о смерти мужчины поступило в 15.35 от медиков. Житель деревни Ягодное работал в огороде, когда в него попала молния. Жена вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть 64-летнего мужчины и сообщили в милицию. 

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. 

17:31 18/05/2018






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