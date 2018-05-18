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Супермодель Наталья Водянова посетила Парк высоких технологий

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова посетила офис компании - резидента Парка высоких технологий "Айдиономикс Диджитал", передает БЕЛТА.
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"Айдиономикс Диджитал" является разработчиком мобильного приложения Flo. В прошлом году Наталья Водянова инвестировала в этот проект и вошла в совет директоров. Сервис позволяет отслеживать состояние женского здоровья. Искусственный интеллект, используемый в Flo, подсказывает, как можно изменить образ жизни, дает персональные советы, основанные на внесенных ранее данных. Этот мобильный продукт входит в топ-5 медицинских приложений США и имеет высокий рейтинг в Google Play и Appstore. 

"Тема женского здоровья мне близка. У меня пятеро детей. Последняя беременность была тяжелой, для меня это послужило сигналом, чтобы поддержать этот проект. Хорошо, что это ребята из Беларуси, что я могу поддержать стартап. Продукт потрясающий, позволяет узнать много нового о женском здоровье", - отметила Наталья Водянова. 

Она также поделилась мнением о развитии IT-сферы в Беларуси. 

"Беларусь первой в мире поддержала криптовалюту, считаю, что это большой успех. Развитие IT-бизнеса - это возможность для страны привлечь инвесторов со всего мира", - сказала супермодель.


17:42 18/05/2018






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