Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Беларуси стартует пилотный проект по скринингу рака желудка и легких

В Беларуси с помощью скрининга можно будет провериться на наличие рака желудка и легких еще до появления симптомов. Об этом рассказал замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный.

По его словам, любой человек может обратиться сначала в поликлинику по месту жительства и пройти бесплатное обследование, «особенно если болели родственники», сообщает Тelegraf.by.

«Другое дело – по желанию и вне очереди, чтобы быстро, то в основном это на платной основе», – рассказал замдиректора. Если по очереди, это бесплатно”.


Беларусь выбрана Национальным институтом рака США как площадка для проектов на просторах СНГ. Также в стране в Беларуси планируют создать Евразийское общество по исследованию раковых заболеваний, которое будет объединять ведущих специалистов из 10 стран.

17:17 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё