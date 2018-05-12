В Беларуси стартует пилотный проект по скринингу рака желудка и легких
В Беларуси с помощью скрининга можно будет провериться на наличие рака желудка и легких еще до появления симптомов. Об этом рассказал замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный.
По его словам, любой человек может обратиться сначала в поликлинику по месту жительства и пройти бесплатное обследование, «особенно если болели родственники», сообщает Тelegraf.by.
«Другое дело – по желанию и вне очереди, чтобы быстро, то в основном это на платной основе», – рассказал замдиректора. Если по очереди, это бесплатно”.
Беларусь выбрана Национальным институтом рака США как площадка для проектов на просторах СНГ. Также в стране в Беларуси планируют создать Евразийское общество по исследованию раковых заболеваний, которое будет объединять ведущих специалистов из 10 стран.
17:17 18/05/2018
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