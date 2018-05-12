По его словам, любой человек может обратиться сначала в поликлинику по месту жительства и пройти бесплатное обследование, «особенно если болели родственники», сообщает Тelegraf.by.





«Другое дело – по желанию и вне очереди, чтобы быстро, то в основном это на платной основе», – рассказал замдиректора. Если по очереди, это бесплатно”.









Беларусь выбрана Национальным институтом рака США как площадка для проектов на просторах СНГ. Также в стране в Беларуси планируют создать Евразийское общество по исследованию раковых заболеваний, которое будет объединять ведущих специалистов из 10 стран.