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Очередной военнослужащий из Печей получил срок за превышение полномочий

Суд Борисовского района вынес приговор 23-летнему сержанту из войсковой части 39 864 в Печах. Он признан виновным в превышении полномочий, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Мужчину обвиняли в том, что он «из корыстной и иной личной заинтересованности» превышал власть и служебные полномочия. Это повлекло причинение вреда не только гражданам, но и «государственным, общественным интересам». Также имелись эпизоды о превышении власти, сопряженном с насилием.

«Обвиняемому З. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — рассказали в суде.


Кроме того, мужчина лишен звания и ему запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными обязанностями. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что направлены в суд уголовные дела в отношении военнослужащих, в том числе А. Зайца и других граждан. Они были задержаны после тотальных проверок в Печах после смерти рядового Коржича, хотя указанные дела не связаны с этим случаем.

16:38 18/05/2018






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