Мужчину обвиняли в том, что он «из корыстной и иной личной заинтересованности» превышал власть и служебные полномочия. Это повлекло причинение вреда не только гражданам, но и «государственным, общественным интересам». Также имелись эпизоды о превышении власти, сопряженном с насилием.





«Обвиняемому З. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — рассказали в суде.









Кроме того, мужчина лишен звания и ему запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными обязанностями. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.





Ранее сообщалось, что направлены в суд уголовные дела в отношении военнослужащих, в том числе А. Зайца и других граждан. Они были задержаны после тотальных проверок в Печах после смерти рядового Коржича, хотя указанные дела не связаны с этим случаем.

