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Выпускников школ заставляют идти в «Минск-Арену» на «Последний звонок»

Власти организовали в «Минск-Арене» республиканский «Последний звонок» для выпускников. Начинание вроде бы и хорошее, вот только, как оказалось, посещение этого мероприятия принудительное.

Родители выпускников одной из минских школ рассказали TUT.by, что их дети давно уже запланировали провести праздник в другом формате, но им вынуждают идти в «Арену».

Притом, как обычно, все это выяснилось практически в последний момент: «Недели три назад завуч сказала, что праздник будет в «Минск-Арене», а на днях нам сказали, что это — категорично, никакие варианты не рассматриваются и есть приказ Министерства образования, а значит, туда должны идти все. Что там будет выступать кто-то беларуский и интересы детей учли. Но дети вообще не хотят идти туда категорически. У нас есть забронированное место — с программой, аванс внесли в марте или апреле».


Комментарий пресс-службы Министерства образования

Чиновники очень удивились, что выпускники самостоятельно планировали какие-то мероприятия на последний звонок. Тем более, в «Минск-Арене» «программа будет насыщенной, выпускники будут довольны». К тому же, праздник организовывали на самом верху: «Есть распоряжение премьер-министра о республиканском празднике для выпускников в «Минск-Арене».

В прошлом году был похожий праздник, но только для минчан. Всем так понравилось, что регионы попросили приглашать и их.

В этом году на последний звонок приглашены представители из регионов, а из Минска — выпускники всех школ. Всего в «Минск-Арене» ожидают около 12 тысяч выпускников. Впервые в Беларуси такое крупное организованное мероприятие на последний звонок. Основной праздник начнется 30 мая, в 18.00, а с 16.00 возле «Минск-Арены» будет работать парк молодежных культур».

16:34 18/05/2018






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