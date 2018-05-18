Судят за незаконный оборот наркотиков 18-летнюю Ульяну, пишет «Радио Свобода» . Задержали ее еще 13 февраля, а совершеннолетие она встречала в изоляторе. Ей грозит до 15 лет с конфискацией – такие санкции третьей части 328-ой статьи. В суде она сидит в клетке. Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения суд не удовлетворил: мол, Ульяна совершила особо тяжкое преступление и может пуститься в бега.









За что судят





Согласно материалам дела, девушка привлекла внимание оперативников во время контрольной закупки, организованной милицией. 17 ноября 2017 года Ульяна предложила гражданину Хомченко, который сотрудничал с правоохранителями, приобрести у нее наркотики и психотропы. Тот, разумеется, согласился. Через три дня девушка сообщила ему, где забрать закладку. За сделку она получила 100 рублей. Уголовное дело в отношении Ульяны возбудили за незаконное приобретение и продажу наркотиков весом 0,217 грамма, в котором содержались особо опасные психотропы.





Что думает девушка





Частично Ульяна вину признала. И, судя по всему, она понимает, что ее ждет. «Лезут в голову мысли о том, какой я выйду из тюрьмы, потому что мне дадут не год, не два и не пять. Вы же сами понимаете ситуацию. Глаза больно закрывать. Сегодня полдня плакала», – пишет девушка родителям. Отец в вину дочки не верит. Много чего в деле для него остается неясным. «Я верю в то, что дочку отпустят на волю», – надеется мужчина.









«Матери 328» готовы на радикальные меры





За процессом наблюдают активистки «Матери 328». Они считают, что суд над Ульяной покажет, действительно ли власти готовы смягчить наказание за наркотики. Женщины обещают, что пойдут на радикальные меры, если девушку посадят. «Надеемся, что после голодовки ситуация изменится и молодежь не будут кидать в тюрьмы на длительные сроки. Если молодые люди действительно виновны, то им дадут шанс исправиться на воле. Колония же этого не сделает», – говорят активистки.





Фото: Радио Свобода. В таких футболках пришли активистки



