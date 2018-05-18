После того, как сохранившиеся стены защитили от деформации, начались восстановительные работы, итогом которых станет первозданный вид замка как в эпоху Стефана Батория, пишет «Вечерний Гродно»





«На то время это была уникальная революционная техника»





Пожалуй, на звание «жемчужины» будущей экспозиции пока больше всего претендует элемент пола конца XVI века. Четыре фрагмента плиты, которые дают представление о том, как выглядел первоначальный пол, были найдены под подоконником главного окна въездной брамы. Он был скрыт под слоем нового пола XIX-XX веков. По словам специалистов, определить историческую ценность этой находки не представляется возможным.





— При разборке закладки окна оказалось, что оригинальный пол лежал на песке, который со временем попросту осыпался. Чтобы сделать этот пол, наши предки на то время использовали уникальную революционную технику. Они изобрели искусственный камень из известняка. Увидеть что-то подобное в других постройках той эпохи, не побоюсь этого слова, невозможно, — рассказал главный архитектор проекта реконструкции Старого замка при УПП «Институт «Гродногражданпроект» Олег Шимбарецкий.





По его словам, эти фрагменты сохранят и сделают из них экспонат, чтобы все желающие могли увидеть технику древних каменщиков. В документацию уже внесены необходимые изменения, чтобы вписать строительную находку в будущий интерьер здания.





Стены стягивают металлическими скобами





Во всех объектах первой очереди — пристройке к входной браме, самой входной браме и галерее, ведущей к замку, — разборочные работы уже закончены. В пристройке XVII века, которая располагается слева от входной брамы, стены находились в ужасном состоянии. Там было много трещин. Чтобы избежать дальнейшей деформации, критичные участки были скреплены специальными металлическими скобами — анкерами. Также строители начали восстанавливать перекрытия над первым этажом в пристройке, чтобы начать работать над полом второго.





Въездная брама XVI столетия, через которую мы и попадаем внутрь замка, также готовится к восстановительным работам. Здесь строителям предстоит воссоздать аутентичные каменные порталы.





— Существующая кирпичная закладка так называемых порталов будет заменяться на оригинальную каменную. Кроме того, сейчас активно ведутся работы по монолитному усилению внутренних стен и перекрытий, чтобы была возможность продолжить надстройку стен. Они сегодня крайне слабые, осыпаются под руками. Воссоздавать придется буквально по кирпичику, — добавил Олег Шимбарецкий.





В сооружении справа от брамы — галерее, ведущей прямо в замок, — готовятся восстанавливать своды и усиливать тяги стены, которые разъезжаются.





Забивают сваи с риском для жизни





Грунт Замковой горы продолжают укреплять с помощью буронабивных свай. После того как минская фирма «Визбас-М» сделала 84 сваи и покинула гору из-за того, что неповоротливая техника могла повредить исторические элементы, ее место заняла гродненская компания «Гроднотехстрой». Ее рабочим предстоит сделать 36 свай под фундамент башни и 18 для усиления грунта. Работы проводятся за стенами замка, из-за чего строителям нужно проявлять повышенную осторожность.









— Очень сложные работы, но в то же время ответственные. Из-за стесненных условий труда особо не развернешься. Работаем на обрыве, поэтому есть определенная опасность, — рассказал один из рабочих.





Бетонные сваи, проделанные в горе, не только укрепят грунт горы, но и помогут при дальнейшем строительстве замка. На них установят фундамент, на котором построят замковую стену и башни. Чтобы сделать такую сваю, строители сперва бурят скважину, вставляют в нее металлическую трубу, а внутрь трубы опускают цилиндрический каркас из арматуры. После этого внутрь заливается бетон. Затем металлическая труба достается. Глубина составляет от 14 до 23 метров.





Напомним, сейчас в замке ведется первая очередь реконструкции. Она включает восстановление галереи от дворца к входной браме, восстановление самой брамы, строительство стены над Неманом до Средней башни, самой Средней башни, а также возведение внутренних построек — мерной избы и каменицы. Ее завершат не раньше 2020 года. В итоге замок обретет тот вид, который он имел во времена Стефана Батория. Эскизный проект разработал минский архитектор Владимир Бочков.









Во время раскопок археологи нашли немало интересных экземпляров. Например, плинфу предположительно XII-XIII веков, на которой судя по всему выцарапаны буквы. Кроме того, обнаружили старинное золотое кольцо и шахматную ладью, а также наконечники стрел для арбалета и ременную пряжку. Не так давно при разборке пристройки к въездной башне были обнаружены фрагменты 300-летней фрески, которая представляла собою архитектурный фриз.



