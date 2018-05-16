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Рабочие агрохозяйства в Слонимском районе восстали против своего председателя

В РУСП «Новодевятковичи» работники агрохозяйства ополчились против председателя Владимира Окулича. Так, например, женщина которая обеспечивает обедами рабочих, по приказу руководителя должна кормить его строго с 13 до 14 часов ежедневно.

При этом, чтобы накормить начальника, ей часто приходится искать его по лесам и полям, хотя он мог бы, как все, поесть и с остальными рабочими. Также люди высказывались о незаконных, по их мнению, увольнениях рабочих. Некоторые говорили, что Владимир Окулич попросту «топчет трудовое законодательство», сообщает «Газета Слонимская».


По словам людей, руководитель общается с подчиненными используя матерные слова, вне зависимости от того, кто перед находится: женщина или мужчина. Мужчины-механизаторы говорили, что за всю свою трудовую деятельность такого руководителя еще не встречали.

— Человек отдает такие приказы, что коровы на фермах остаются голодные, потому что мы просто не успеваем их покормить, — отмечали рабочие хозяйства.

Поднимали люди и вопрос заработных плат. За более тяжелый труд председатель лишает рабочих денежных поощрений. Владимир Окулич также запретил выдавать расчетники, пока он находится на больничном.


В свою очередь, директор центра по банкротству и антикризисному управлению Виталий Сеч попросил всех присутствующих составить список всех проблем, с которыми они сталкиваются на работе. А уже вечером 16 мая после работы в 19 часов должно состояться очередное собрание, на котором, по словам Виталия Сеча, будет присутствовать председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, а также сотрудники КГБ.

В четверг, 17 мая, многие работники агрохозяйства «Новодевятковичи» отказались выходить на работу. Сельскохозяйственная техника стоит.
Около 10 утра в Новодевятковичи приехали сотрудники райисполкома и милиции, которые беседуют с людьми.

15:57 18/05/2018






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