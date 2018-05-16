По словам людей, руководитель общается с подчиненными используя матерные слова, вне зависимости от того, кто перед находится: женщина или мужчина. Мужчины-механизаторы говорили, что за всю свою трудовую деятельность такого руководителя еще не встречали.





— Человек отдает такие приказы, что коровы на фермах остаются голодные, потому что мы просто не успеваем их покормить, — отмечали рабочие хозяйства.





Поднимали люди и вопрос заработных плат. За более тяжелый труд председатель лишает рабочих денежных поощрений. Владимир Окулич также запретил выдавать расчетники, пока он находится на больничном.









В свою очередь, директор центра по банкротству и антикризисному управлению Виталий Сеч попросил всех присутствующих составить список всех проблем, с которыми они сталкиваются на работе. А уже вечером 16 мая после работы в 19 часов должно состояться очередное собрание, на котором, по словам Виталия Сеча, будет присутствовать председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич, а также сотрудники КГБ.





В четверг, 17 мая, многие работники агрохозяйства «Новодевятковичи» отказались выходить на работу. Сельскохозяйственная техника стоит.

Около 10 утра в Новодевятковичи приехали сотрудники райисполкома и милиции, которые беседуют с людьми.