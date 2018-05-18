Штрафные баллы водители смогут проверить на сайте МВД

Начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон подвтердил, что такое веб-приложение будет разработано для сайта министерства, пишет БЕЛТА.





Водитель сможет увидеть не только, сколько штрафных баллов он набрал, но и посмотреть, сколько баллов было начислено за какое нарушение.





Представитель МВД подчеркнул, что разработчики проекта закона постарались сделать систему начисления баллов прозрачной. В документе прописано, какому нарушению соответствует то или иное их количество. Каждый водитель может посмотреть, какие у него были нарушения, и посчитать баллы, которые ему начислены, сопоставив эту информацию со сроками их действия.









Водитель, набравший 15 штрафных баллов в течение года, предшествующего дню совершения последнего административного правонарушения, влекущего начисление штрафных баллов, будет лишать права управления транспортными средствами на полгода.





Водитель будет лишаться прав на следующий день после вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания, повлекшего начисление 15 или более штрафных баллов.





О том, что водитель набрал 15 баллов будет сообщаться в данном постановлении. Кроме того, МВД разработает приложение, в котором можно будет проверить текущее количество штрафных баллов.





1 штрафной балл, согласно проекту, будет начислять за нарушения ПДД, наказываемые штрафом до трех БВ, 2 балла можно будет получить за нарушения со штрафом от трех до пяти базовых. В 3 балла оценили нарушения, санкция за которые составляет до 10 БВ. 4 балла будет «стоить» нарушение, предполагающее штраф свыше 10 базовых или лишение прав.