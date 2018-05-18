В Лиде маг накодовал себе уголовное дело

К волшебнику обратились за помощью две женщины. Мужчина провел обряд снятия порчи и выдал им пластиковые защитные обереги. Они ждали, что после ритуала их жизнь улучшится и исчезнут проблемы. Но так и не дождались, поэтому им пришлось идти в милицию.









Милиционеры выяснили, что за свои услуги маг взял у одной женщины 165 евро, а у второй 60 евро, 100 долларов и 40 рублей.





Ритуалы милиционеров оказались более надежными, на мужчину завели уголовное дело за мошенничество. Сейчас магу самому понадобится оберег или адвокат.