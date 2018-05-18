В Лиде маг накодовал себе уголовное дело
Житель Лиды занимался решением проблем других людей при помощи магических ритуалов. Но что-то пошло не так.
К волшебнику обратились за помощью две женщины. Мужчина провел обряд снятия порчи и выдал им пластиковые защитные обереги. Они ждали, что после ритуала их жизнь улучшится и исчезнут проблемы. Но так и не дождались, поэтому им пришлось идти в милицию.
Милиционеры выяснили, что за свои услуги маг взял у одной женщины 165 евро, а у второй 60 евро, 100 долларов и 40 рублей.
Ритуалы милиционеров оказались более надежными, на мужчину завели уголовное дело за мошенничество. Сейчас магу самому понадобится оберег или адвокат.
belsat.eu по материалам uvd.grodno.by
15:39 18/05/2018
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