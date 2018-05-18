— Я забыл дать интервью! Может, оно спасет чью-то жизнь? У меня есть все документы, — говорит Евгений Шульга, когда видеооператор направляет камеру на железную клетку.





Сегодня он выступил в суде Жодино с последним словом.





Фото: Надежда Бужан, TUT.BY





— Высокий суд, я воспитанник детского дома. В своей жизни я все испытал. Я не знал, что такое брат, сестра, родительская ласка, зато в полной мере испытал нищету, голод. Поэтому вся моя жизнь была построена так, чтобы мои дети не испытали того, что выпало мне. Моя профессия была связана со строительством, прошел путь от монтажника до директора строительной организации (…). Все объекты в Жодино построены с моим участием, поэтому всю жизнь старался, чтобы семья была обеспечена, — говорит обвиняемый Евгений Шульга. — После того, что случилось (ДТП в 2009 году, когда в аварии погиб зять обвиняемого, а дочка оказалась в реанимации. — Прим. TUT.BY), я думал, что все люди такие. Мою дочь спасли чужие люди, сдавали кровь, приезжали в нерабочее время, они это делали бескорыстно. Зато противоположная сторона после смерти сына (Александр Коваленок, старший сын потерпевших. — Прим. TUT.BY) начала распродавать нажитое имущество. Забыв о том, что у них есть дочка сына, не могу даже назвать ее их внучкой. Если бы они остановились и все закончилось в 2011 году, когда они получили квартиру и половину имущества, трагедии не произошло бы. Не случилась бы она, если бы не их сын (Дмитрий Коваленок, которого в 2017 году убил Шульга. — Прим. TUT.BY), которого считают очень положительным… Но ведь остался ребенок старшего сына, про которого все позабыли! Внучка нужна была только мне и моей семьей. Я обращался во все инстанции Беларуси: в Генеральную прокуратуру, Верховный суд, к депутатам. В Минском областном суде я убедился в том, что такое правосудие. Я не надеюсь, что меня оправдают. Еще раз повторяю: я не хотел его убивать. Мне просто было очень интересно узнать, кто ему покровительствует? (…) Была команда разобраться, но почему-то я получал только отписки. Думаю, что заслужил, то и получу.





Речь обвиняемого была короткой, после чего суд удалился в совещательную комнату. Давняя знакомая обеих семей Ирина говорит, что даже находясь за решеткой, Евгений Шульга не успокоится. Причиной тому — многолетний раздел имущества.









— На одном из заседаний у него спросили, что делать с папкой документов, которую нашли при обыске, Евгений Михайлович ответил: «Принести мне, я буду дальше жаловаться», — рассказывает TUT.BY Ирина. — Когда погиб Саша, похороны проходили в злосчастной 4-комнатной квартире (она досталась родителям Дмитрия и Александра, в ней никто не живет. — Прим. TUT.BY). Тогда вся семья была вместе… У Димы не было своих детей, он очень любил племянницу, и она часто была у них дома в гостях. А потом все общение прекратилось, они приходили к ней в школу, писали в соцсетях, бесполезно. Я сама видела, как начинался семейный бизнес, родители Димы и Саши продали квартиру, вложили свои деньги. Вся семья работала, а бизнес был оформлен на Александра, это уже после его смерти Шульга стал говорить, что зять был нищим.





Напомним, больше недели в суде слушалось уголовное дело в отношении 63-летнего Евгения Шульги. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 139 (Убийство). Пенсионер не отрицает: в декабре 2017 года он взял обрез, зашел в магазин родного брата своего погибшего зятя и одним выстрелом убил Дмитрия Коваленка. По версии обвиняемого, преступление произошло случайно, заранее он не планировал убивать предпринимателя. Потерпевшие словам Шульги не верят.





— Нам постоянно поступали угрозы от Евгения Михайловича, он говорил: «Уничтожу всю вашу семью! Убью». Последнее время мы с мужем старались быть всегда вдвоем, все разговоры с Шульгой записывались на диктофон. Я уверена, если бы 14 декабря была бы словесная перепалка, Дима включил бы диктофон, — говорила Наталья Коваленок.





Когда женщина приехала на работу к мужу, обнаружила его тело возле рабочего компьютера. По мнению Натальи, супруг был застрелен в первые секунды, как только Шульга зашел в магазин.





Семьи много лет делили имущество: 4-комнатная квартира, коттедж в 500 квадратов, магазин, земельный участок, машины. В 2011 году было заключено мировое соглашение. По документу дочке и внучке обвиняемого отошли магазин площадью 112,5 квадратного метра, нежилое помещение (магазин в подвале) в 183 квадратных метра, грузовой автомобиль «Мерседес-Бенц» 1994 года, земельный участок, коттедж в 500 квадратных метров, автомобиль «Опель» 1998 года выпуска. Родителям погибшего бизнесмена досталась четырехкомнатная квартира общей площадью 87,7 квадратного метра и товар в арендованном магазине. После мирового соглашения родственники полностью прекратили общаться.





Приговор будет оглашен сегодня в 16.30.



