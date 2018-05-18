Белорус выиграл в покер 2,5 млн долларов

Сумма полученных им призовых оказалась равна 19,6 млн гонконгских долларов, или 2,5 млн долларов США. Это самый большой выигрыш в карьере белоруса в «живом» покере, пишет belmir.by





Каждый из 63 игроков, которые приняли участие в турнире, внес вступительный взнос в размере около 132 тысяч долларов США. Общий призовой фонд оказался равен примерно 7,6 млн.





Турнир длился в течение трех дней, с 15 по 17 мая. Титул победителя достался Бодяковскому в борьбе с французским профессиональным игроком Руи Као.









На последней раздаче француз блефовал, пойдя ва-банк без какой-либо комбинации карт, с дамой и пятеркой на руках. У белоруса же по итогу оказалась пара из двух тузов.





Титул победителя турнира стал для Никиты четвертым в карьере в «живом» покере. А общая сумма выигрыша «в оффлайне» за все время превысила 9,2 млн долларов США.





По этому показателю он сейчас далеко впереди всех других белорусских покеристов. Ближайший преследователь, Игорь Сойка, имеет в активе только 2,8 млн.





Нынешняя победа также должна продвинуть Бодяковского в мировых рейтингах. По сумме выигрышей за все время в «живом» покере он может подняться примерно на 74 место.









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На всякий случай добавим для ясности, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс.





Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.









Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств этого взноса являются инвесторы. Понятно, что в данном случае игроку достается лишь часть призовых.





В-третьих, на каждый выигрыш может приходиться несколько проигрышей, остающихся «за кадром». А ведь при каждой неудаче игрок лишается суммы взноса.