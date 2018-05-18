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Организации Гродненской области трудоустроили 213 «придуманных» работников

Чтобы отчитаться, что успешно выполняют госпрограмму о создании новых рабочих мест, отдельные предприятия и организации в регионе создавали несуществующие вакансии. Только после вмешательства КГК, прокуратуры и управления статистики было вскрыто 213 «фантомных» рабочих мест.

Как рассказали «Вечернему Гродно» в Комитете госконтроля Гродненской области, в доме-интернате для престарелых и инвалидов Мостовского района отчитались, что за 2017 год создали новое место врача-терапевта. Однако оказалось, что эта должность была введена в штат 7 лет назад.

В Новогрудском районе одно из предприятий ввело пять дополнительных рабочих мест (нянь и сиделок), хотя по сути они являлись временными и претендовать на звание «новых» не могли.


Но больше остальных рабочих мест «создало» предприятие из Щучинского района. В статистическом отчете компании говорится, что за прошлый год там появилось 33 новых места — итого за год было принято на работу 78 человек (в том числе и на «новые» места). Вместе с тем, на момент внесения новых мест в штат компания и так имела 200 пустующих вакансий.

12:57 18/05/2018






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