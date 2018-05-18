Harley-Davidson из «Терминатора-2» выставили на аукцион





Мотоцикл Harley-Davidson, который принял участие в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» в 1991 г. выставили на аукцион Profiles in History. Ожидается, что модель под названием FLSTF Fat Boy уйдет с молотка за 200000 — 300000 долларов, сообщает SyFy. Технические характеристики мотоцикла неизвестны.









Для тех кому такое транспортное средство не по карману, на аукционе предложат мотоцикл из фильма «Судья Дредд». Это транспортное оценивается в 20000 — 30000 долларов. Кроме этого, с молотка будет продана модель космического корабля из фильма «Чужие». За нее придется заплатить минимум 150 тыс. долларов.



