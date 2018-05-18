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Пациент гомельской больницы сложил портрет любимой... из шишек

Девушка вдохновила оператора станков с ЧПУ, не умеющего даже рисовать, на шедевр.

Фото: Константин КОВАЛЕВ
Когда мы увидели, что украшает парк у гомельской клиники №3, возник вопрос: кто же так должен вдохновить человека, чтобы он сделал такую красоту? Мы нашли мастера.

- Все очень просто. Лежать в палате скучно, и я решил чем-нибудь себя занять, - рассказывает Константин Ковалев. - Ко мне пришло вдохновение, и я подумал, почему бы не порадовать людей?! Им в окошко будет улыбаться девушка, радовать и пациентов и работников.

Но оказалось, что Костино «все очень просто», оказалось непростой историей. И девушка эта на самом-то деле является…

- …девушкой моей мечты, ведь сейчас у меня девушки нет.

Но это было только начало романтической истории.

- Мне 28 лет, я обычный рабочий, оператор станков ЧПУ, окончил машиностроительный техникум и к искусству отношения не имею. Для себя пишу стихи, песни… Люблю творить руками. Рисовал граффити, но тогда и понял, что из меня художник никакой.

Зато в математическом мышлении оператору станков с числовым программным управлением не откажешь.

- Портрет я делал три дня. Разметил шагами, квадрат нарисовал, центры, разделил на 16 частей. Бегал наверх и смотрел, как получается, потом ровнял…

- Бегали? Но ваше отделение на седьмом этаже?! Вы ведь, простите, больной человек.

- Когда живешь и ловишь моменты жизни, все остальное неважно, - улыбнулся Константин. - А за заботу о здоровье спасибо, я выздоравливаю.

- После такого вы точно себе найдете девушку…

- Это, конечно же, было бы прекрасно, - вздохнул мастер

- Какая-нибудь ценительница прекрасного впечатлится! - поддержали мы Костю, но оказалось, что случайно задели личное.

- Мне какая-то не нужна, мне определенная нужна. Она, честно говоря, существует, и вот ей я и посвятил этот портрет. Но я не хотел говорить, думал, вдруг не получится и она обидится.

- Она видела?

- Конечно, она в клинике работает.

- И что сказала?

- (пауза) Мне кроме ее улыбки ничего не надо.

- Но улыбка у вас получилась великолепно.

- Говорят, что знакомые узнали ее, увидев этот портрет.

Пока ни дождь, ни ветер, ни люди с прямо противоположным Костиному вдохновением портрет не тронули. Она по-прежнему улыбается ему и всем нам.

- У меня идей куча, а как оно дальше… Пока не знаю, - сказал мастер и отошел к окну, еще раз посмотреть на свое творение.


kp.by
11:32 18/05/2018






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