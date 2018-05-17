







Трагическое происшествие случилось в среду, 16 мая, на крыльце медицинского центра в Борисове. Несмотря на усилия врачей, спасти человека, потерявшего сознание, не удалось.





Вчера в пятом часу вечера на крыльце медицинского центра «Гармония» пожилому мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Как рассказывают очевидцы в группе «Типичный Борисов», сотрудники центра без остановки оказывали всевозможную помощь человеку до приезда бригады скорой помощи.





— Несколько человек, в том числе и я, набирали 103, так как скорая ехала очень долго, — пишет автор поста в социальной сети. — В общей сложности мы прождали бригаду около 20 минут, с учетом того, что человек был действительно на грани. Самое возмутительное — это то, что я услышала на другом конце провода, когда дозвонилась в скорую, цитирую: "Девушка, хватит звонить по 100 раз! К вам машина поехала! В медицинском центре у вас есть врачи, вот пусть и оказывают помощь"





Еще одна свидетель происшествия, Елена Карножицкая, так прокомментировала ситуацию:





— Инцидент прост и до ужаса банален. Я услышала, как кричит женщина, подбежала. Лежит мужчина, как оказалось — её муж. Вместе с врачами из «Гармонии» делала непрямой массаж сердца. Еще один врач медцентра делала искусственное дыхание. Врачи делали все возможное, и они смогли завести сердце. «Скорой» не было минут 18! Когда приехала бригада, продолжились реанимационные мероприятия. ЭКГ стала регистрироваться. Мужчину на носилках транспортировали в автомобиль «скорой». Определялись слабые рефлексы. Но, говорят, по пути в больницу он умер. Обидно.





Происшествие вызвало большой резонанс в соцсетях. Пользователи возмущаются, почему в таком небольшом городе, как Борисов, так долго ехала машина скорой помощи к пострадавшему. Многих также возмутил ответ диспетчера «скорой».





аместитель главного врача центральной больницы города Людмила Гердт по телефону рассказала журналисту EX-PRESS.BY, что «автомобиль ехал на вызов в течение пяти минут».





— Об этом есть данные диспетчеров и GPS-трекинга. Все зафиксировано на станции скорой помощи, — сказала врач.





Заместитель директора по медицинским вопросам центра «Гармония» Наталья Анишкевич рассказала подробности случившегося:









— Мужчина был супругом нашей сотрудницы. Он позвонил по телефону жене и сказал, что у него болит сердце, и что он хочет посидеть с ней в центре. Жена ответила, что в центре много посетителей, и сказала, что подождет его на улице. Встретившись на ступеньках центра, мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Сотрудница закричала, на крик прибежали сослуживцы. Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. До приезда СМП выполнялись реанимационные мероприятия. После прибытия бригады реанимационные мероприятия продолжились. Хочется отметить, что наши врачи и врачи скорой помощи действовали профессионально, нам удалось завести сердце. Далее мужчина был транспортирован в больницу. К сожалению, по пути он скончался. Спасти Сергея Алексеевича не удалось. Вечная память. Мы скорбим вместе с семьей умершего и выражаем слова соболезнования семье.



