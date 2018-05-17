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Жодинская санстанция брала деньги за дезинфекцию, которой не было

Сотрудники ОБЭП провели проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Работников Жодинского Центра гигиены и эпидемиологии подозревают в том, что они брали деньги с владельцев продуктовых автомобилей за дезинфекцию, которую не проводили. Сотрудники ОБЭП провели проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Между Жодинским городским Центром гигиены и эпидемиологии и всеми городскими организациями, торгующими продуктами питания были подписаны договора о мойке и дезинфекции автомобилей, которые перевозят продукты для магазинов, столовых, рынков, учебных заведений и т.д. Санитарная служба один раз в месяц должна была осуществлять такую дезинфекцию. Несколько лет организации и предприниматели за дезинфекцию платили, но мойку и чистку их автомобилей никто не производил: у Центра гигиены и эпидемиологии даже нет условий для проведения санобработки собственными силами. Деньги в Жодинский городской ЦГиЭ переводились только за справку о дезинфекции, сведения в которой были ложными.


8 мая Жодинским городским отделом Следственного комитета в отношении сотрудников Жодинского городского Центра гигиены и эпидемиологии возбуждено уголовное дело по статье 427 «Служебный подлог». Санкции этой статьи предполагают наказание от штрафов до лишения свободы до 3 лет.


ex-press.by
10:38 18/05/2018






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