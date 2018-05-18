Таможенники рассказали, как они определяют новые вещи









Во время горячей линии с читателями «Сельской газеты» Дмитрий Коваленок, председатель Главного управления организации таможенного контроля, заявил, что сотрудников таможни «обмануть трудно».





«Даже на глаз определить можно, какие джинсы только что из магазина, а какие – постиранные и поношенные», – заявляет Коваленок.





«Часто граждане везут в Беларусь брендовые вещи, купленные на распродаже. Но если не будет ни чека, ни этикеток, мы посчитаем их по реальной стоимости, – предупреждает чиновник. – И если гражданин не сможет уложиться в действующие лимиты, то покупка по суперснижке может обойтись ему непредвиденно дорого».





В воскресенье 20 мая патенту на джинсы исполнится 139 лет. Название штанов происходит от ткани, напоминающей деним, но менее плотной. Сначала джинсы пришлись по вкусу искателям золота в США в середине позапрошлого века, а потом сделали карьеру во всем мире, пишет сайт Белсат.





Тем, кто вывозит из Беларуси ценные вещи – например, фототехнику – и планирует ее ввозить обратно, Дмитрий Коваленок посоветовал всегда заполнять декларацию, так как если не будет доказательств, что вещь выезжала с территории Евразийского экономического союза, придется платить пошлину.





Тем, кто часто пересекает границу с ценными товарами, Дмитрий Коваленок советует заполнить две декларации: «чтобы каждый раз при выезде за границу не заполнять новую, а представлять имеющуюся, со штампом».





«Это будет подтверждением того, что ваша техника уже есть в базе данных», – говорит Коваленок.





По нынешним правилам ЕАЭС, в Беларусь можно ввезти товаров весом до 50 кг и стоимостью до 1500 евро (если ехать) или до 10 000 (если лететь).









С 1 января 2019 года ЕАЭС снизит лимит до тысячи евро и 50 кг, в 2020-м – до 750 евро и 35 кг. С 1 января 2021 года из-за границы можно будет без пошлины привезти товара на сумму, не превышающую 500 евро и весом не более 25 кг.



