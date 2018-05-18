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Таможенники рассказали, как они определяют новые вещи

Новые или нет? Это знает только белорусский таможенник. Работники белорусской таможни способны определить новые джинсы невооруженным глазом.



Во время горячей линии с читателями «Сельской газеты» Дмитрий Коваленок, председатель Главного управления организации таможенного контроля, заявил, что сотрудников таможни «обмануть трудно».

«Даже на глаз определить можно, какие джинсы только что из магазина, а какие – постиранные и поношенные», – заявляет Коваленок.

«Часто граждане везут в Беларусь брендовые вещи, купленные на распродаже. Но если не будет ни чека, ни этикеток, мы посчитаем их по реальной стоимости, – предупреждает чиновник. – И если гражданин не сможет уложиться в действующие лимиты, то покупка по суперснижке может обойтись ему непредвиденно дорого».

В воскресенье 20 мая патенту на джинсы исполнится 139 лет. Название штанов происходит от ткани, напоминающей деним, но менее плотной. Сначала джинсы пришлись по вкусу искателям золота в США в середине позапрошлого века, а потом сделали карьеру во всем мире, пишет сайт Белсат.

Тем, кто вывозит из Беларуси ценные вещи – например, фототехнику – и планирует ее ввозить обратно, Дмитрий Коваленок посоветовал всегда заполнять декларацию, так как если не будет доказательств, что вещь выезжала с территории Евразийского экономического союза, придется платить пошлину.

Тем, кто часто пересекает границу с ценными товарами, Дмитрий Коваленок советует заполнить две декларации: «чтобы каждый раз при выезде за границу не заполнять новую, а представлять имеющуюся, со штампом».

«Это будет подтверждением того, что ваша техника уже есть в базе данных», – говорит Коваленок.

По нынешним правилам ЕАЭС, в Беларусь можно ввезти товаров весом до 50 кг и стоимостью до 1500 евро (если ехать) или до 10 000 (если лететь).


С 1 января 2019 года ЕАЭС снизит лимит до тысячи евро и 50 кг, в 2020-м – до 750 евро и 35 кг. С 1 января 2021 года из-за границы можно будет без пошлины привезти товара на сумму, не превышающую 500 евро и весом не более 25 кг.


09:53 18/05/2018






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