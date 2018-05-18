О чем просят белорусы? ТОП-7 онлайн-петиций апреля

… О чем еще просят белорусы, размещая на специализированных сайтах онлайн-петиции и призывая власти к активным действиям? Представляем ТОП-7 онлайн-петиций, размещенных в апреле на странице Petitions.by и собравших наибольшее количество подписей, обобщает interfax.by





Сохранить храмы





После активизации религиозной жизни в 1990-х гг. в Беларуси приобрела массовый характер перестройка православных храмов, которая характеризуется возведением золоченых куполов-луковиц, использованием недопустимых строительных материалов и методик и изменением аутентичного вида памятников белорусского кузнечного дела. Белорусы выступают против уничтожения аутентичной белорусской архитектуры и собирают подписи под соответствующей петицией.





Против отстрела птиц





В марте в Беларуси вступили в силу новые правила весенней охоты на птиц. Теперь можно отстреливать птиц в течение двух месяцев, кроме того, к четырем видам гусей и самцам семи видов уток, на которых можно охотиться, добавились гоголь и свиязь, которые недавно входили в Красную книгу. В Европе весенняя охота на птиц запрещена во всех странах, за исключением России, где она сокращена до 10 дней, и Мальты, где она разрешена на 1 вид, так что популяцию птиц активно уничтожают не только белорусские охотники, но и туристы. Птицы сотнями отстреливаются в самый разгар сезона размножения. Подписи собираются за изменение правил охоты и введение моратория на весеннюю охоту на водоплавающих птиц на 5 лет.





Учителя ответственны за все! И всегда





А вы знали, что в Беларуси школа несет ответственность за своих учеников не только во время занятий, но и на каникулах и вообще всегда? Звучит невероятно, но это действительно так. Именно отсюда вытекают требования к родителям предоставить датированную информацию о нахождении их ребенка во время летних каникул. Учителя просят пересмотреть законодательство об ответственности во внеурочное время так, чтобы сфера ответственности школы начиналась, когда ребенок перешагнул ее порог, и заканчивалась, когда покинул территорию.





За быстрых велосипедистов





С весной на улицы вернулось не только тепло, но и велосипедисты. И сразу участились случаи ДТП с их участием: только за последние несколько дней произошли две аварии. Оба раза – на пешеходных переходах, и оба раза велосипедисты не спешились. Проблема не новая, но решения до сих пор нет, хотя по вилам дорожного движения велосипедист должен пересекать проезжую часть пешком. Белорусы предлагают увеличить строгость наказания для велосипедистов и собирают подписи под соответствующей петицией.





Каменная Горка хочет в кино





Каменная горка – огромный район, где проживает множество семей с детьми и молодежи. По соседству – не менее населенные Сухарево, Кунцевщина, Масюковщина. А современного кинотеатра в той части города нет. Жители Каменной горки просят городские власти обратить внимание на проблему и заложить в инвестиционную программу развития Минска на 2019 год строительство кинотеатра.





Даешь 115.бел в Минский район!





Уже несколько лет в Минске и ряде других городов действует сервис 115.бел, который позволяет эффективно взаимодействовать с коммунальными службами, оставлять заявки на проведение работ и получать оперативные ответы. С помощью этого сайта уже выполнено огромное количество заявок: от перегоревшей лампочки до обустройства новых пешеходных дорожек, от ямы на дороге до капитального ремонта дома. Только вот в Минском районе сервис так до сих пор и не внедрили. Граждане не всегда знают, в какой орган нужно обращаться, и в итоге решение даже самых мелких проблем может затягиваться годами. Подписи собираются за внедрение сервиса 115.бел для жителей Минского района.





Добраться до усадьбы Паскевичей





В семи километрах от Гомеля в Коренёвке находится охотничья усадьба Паскевичей, построенная в XIX веке - прекрасный образец архитектуры, памятник истории и перспективный туристический объект. Только вот общественный транспорт туда не ходит, а пешеходы и велосипедисты на большей части пути до Коренёвки вынуждены делить дорогу с автомобилями. Небезразличные жители Гомеля просят местные власти создать полноценную дорожку для пешеходов и велосипедистов.



