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Видеофакт: Наташа Королева проехала за рулем БелАЗа

Звезда российской эстрады Наташа Королева во время гастрольного тура по Беларуси посетила БелАЗ и совершила тест-драйв на самосвале грузоподъемностью 240 т.


Как говорится на сайте belaz.by, певица нашла в своем плотном графике время, чтобы совершить экскурсию по предприятию и тест-драйв на разрисованном БелАЗе. Сделав круг по полигону, машина на какое-то мгновение остановилась, а потом снова пошла, только управляемая уже знаменитой гостьей. "Впечатления супер! Невероятные ощущения, словно плывешь на корабле! Если есть возможность - надо обязательно приехать сюда. БелАЗ - это мощь, это сила, это драйв", - сказала Наташа Королева, выходя из "карьерника". 


Также возле 450-тонного самосвала артистка и ее коллектив устроили мини-концерт, исполнив под саксофон куплет легендарной песни "Желтые тюльпаны", только вместо "тюльпанов" в композиции зазвучали слова "желтые БелАЗы ты мне даришь, как ни странно". 


08:51 18/05/2018






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