Новый след в сериале «Возвращение Мухтара» объявился Боровлянах

Появление знаменитого пса вызвало настоящий восторг у местной детворы. Но протянувшийся караван автомобилей «киношников» доставил неудобства. Тем более что обещанные съемки вместо суток заняли двое.









Не секрет, что у Мухтара не один десяток выдрессированных дублеров. Поэтому кличку исполнителя главной роли авторы решили не раскрывать, мол, слава – одна на всех питомцев. От камер и телефонов «папарацци» немецкую овчарку прятали сразу трое кинологов.









– Дети были рады нашему приезду, потому что за более чем 10 лет съемок Мухтар стал легендарным помощником российской полиции, который борется и беспроигрышно побеждает преступность, пускай и в кино, – поделился начальник съемочной площадки телесериала «Возвращение Мухтара» Геннадий Ересько.









– Пес тоже всегда рад поклонникам, и мы позволяем сделать фото, но на площадке собака должна исполнять команды, а пристальное внимание этому мешает. Поэтому мы попросили тишины. А детей – избегать резких движений. И нашлись, конечно, те, у кого такая просьба и наше вторжение не нашли понимания!





12-й по счету сезон носит название «Новый след». И в новых сериях нести службу хозяину Мухтара – Ивану Давыдову – приходится на костылях(!).









– Исполнитель роли, на которую выбран Артем Осипов, два месяца назад сломал ногу по-настоящему. Естественно, съемки пришлось прервать, – раскрывает секреты закулисья собеседник, пожелавший остаться неназванным. – Однако вскоре несчастным случаем решено было воспользоваться. Подробности этой сцены раскрывать не буду, тем более лучше один раз увидеть. А об индустрии скажу: если игровой автомат называют «одноруким бандитом», то кинокамеру впору звать «одноглазым обманщиком»…

Что же касается вызванного съемками переполоха, забитой парковки, детской площадки, где пришлось свернуть игры, и даже вынужденного простоя с покосом травы, то киношники решили компенсировать жильцам неудобства.









– Люди рассказали, что в ближайшее время собираются выйти на субботник. Кстати, хорошая традиция! По просьбе жильцов руководитель съемок обеспечит их краской. Тем более, как мне известно, съемки в Беларуси продлятся еще не один сезон!.. А дворик и вправду уютный! – напоследок сделал комплимент Геннадий Ересько.











