В апреле 2015 года 19-летний лидчанин Евгений вместе с другом попали в больницу после употребления наркотиков. По словам матери, парней продержали под капельницей всего два часа при надлежащих восьми, а после отвезли в изолятор прямо из больницы. Парням пришлось вызывать туда «скорую», потому что у обоих была высокая температура.





«Когда они были в больнице, в комнате общежития, где они жили, прошел обыск и нашли спайсы. Оперативник сказал сразу, что это «с целью сбыта», на суде также он свидетельствовал. В результате дети пошли по третьей части 328 статьи, им дали 11 лет», – рассказывает Людмила.





Вместе с ней голодает и мать друга Евгения, отбывающего наказание – Елена Николаюк. Женщины уверены: только голодовкой можно привлечь внимание высокопоставленных чиновников и главы государства к проблеме.





«В деле очень много нестыковок. Во-первых, в протоколе было написано, что парней задержали в 18, но они были в изоляторе уже в 15. Почему такое расхождение по времени? Знаете, им адвоката долго не давали … Во-вторых, в общежитии нашли не то вещество, которое было в крови у парней на момент задержания. К тому же, отпечатки пальцев на найденных пакетиках – не их, а неустановленного лица. Я хочу увидеть доказательства его вины. Прошло три года, но я их так и не получила», – говорит мать Евгения.





Женщина утверждает, что у обвинения не было доказательной базы, чтобы посадить её сына на такой срок. Она намерена добиваться встречи с Лукашенко, чтобы рассказать ему о нарушениях в ходе следствия.









«Адвокаты пытались защитить сына, нашли в материалах дела 15 нарушений, но все впустую. Свое обращение в Администрацию я прислала 10 мая, жду ответа. Завтра пойду в местный исполком. Может, местные чиновники могут ускорить ответ из Минска?»





Чувствует себя Людмила Лапко, по ее словам, хорошо. Она регулярно приходит в дневной стационар в больницу, чтобы проверить давление и кардиограмму. Говорит, что готова прекратить голодовку, если увидит результат от своих усилий.





Ранее в Калинковичах и Пуховичском районе Матери-328 голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в Администрацию президента и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение депутатам. Во встрече с Лукашенко женщинам отказали.





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Вчера стало известно, что законопроект в первом чтении могут рассмотреть на весенней парламен кой сессии в июне. Проект закона предусматривает изменения в Уголовный кодекс, ности в статью 328. Будет изменена нижняя санкция ч.2. ст. 328 (незаконное с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств). Сейчас такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти лет, а законопроект предлагает ввести минимальный срок в три года. Также предлагается смягчить наказание по ч.3 ст.328. Сейчас её нижняя санкция предусматривает от восьми лет тюрьмы, а будет – от шести лет.





В процессе подготовки парламентарии будут обращать внимание на позицию других ведомств, в том числе МВД и Верховного суда.







