По версии следствия, в декабре 2017 года обвиняемый находился в съемной квартире, расположенной в поселке Волочаевка Выборгского района Ленинградской области, где он проживал у своего 55-летнего знакомого гражданина Беларуси, занимавшегося строительными и ремонтными работами.





В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, парень нанес по голове своей жертвы несколько ударов гимнастическим блином от штанги весом 8 кг и гимнастической гирей весом 16 кг, а затем дважды ударил кухонным ножом в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После совершенного убийства обвиняемый забросал труп одеялами и, прихватив с собой его личные вещи, уехал в Санкт-Петербург. Добычей злоумышленника стала незначительная сумма денег, ноутбук, сотовый телефон и наручные часы.





Подозреваемого в совершении убийства задержали сотрудники уголовного розыска ночью 30 декабря на Васильевском острове в Петербурге. В Россию он приехал в мае 2017 года, разрешения на работу и патента он не оформлял, на учет в миграционную службу не вставал, то есть находился незаконно.





Как сообщает пресс-служба УСК по Ленинградской области, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, однако не раскаялся.





Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



