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Нелегальный мигрант в России убил белоруса блином от штанги и не раскаялся

В Ленинградской области завершено следствие по уголовному делу 22-летнего уроженца Средней Азии, жертвой которого стал гражданин Беларуси. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в декабре 2017 года обвиняемый находился в съемной квартире, расположенной в поселке  Волочаевка Выборгского района Ленинградской области, где он проживал у своего 55-летнего знакомого гражданина Беларуси, занимавшегося строительными и ремонтными работами. 

В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, парень нанес по голове своей жертвы несколько ударов гимнастическим блином от штанги весом 8 кг и гимнастической гирей весом 16 кг, а затем дважды ударил   кухонным ножом в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После совершенного убийства обвиняемый забросал труп одеялами и, прихватив с собой его личные вещи, уехал в Санкт-Петербург. Добычей злоумышленника стала незначительная сумма денег, ноутбук,  сотовый телефон и наручные часы. 

Подозреваемого в совершении убийства задержали сотрудники уголовного розыска ночью 30 декабря на Васильевском острове в Петербурге. В Россию он приехал в мае 2017 года, разрешения на работу и патента он не оформлял, на учет в миграционную службу не вставал, то есть находился незаконно.

Как сообщает пресс-служба УСК по Ленинградской области, в ходе предварительного следствия обвиняемый  полностью признал свою вину, однако не раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

"Белорусский партизан"
08:36 18/05/2018






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