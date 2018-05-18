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Генпрокуратура: на концертах в Минске разжигали межконфессиональную рознь

В ряде программ организаторов культурно-зрелищных мероприятий в Минске размещалась информация, поощрявшая употребление алкоголя, потребление психоактивных веществ, призывавшая к дискриминации по религиозному признаку, способствовавшая разжиганию межконфессиональной розни, побуждению к совершению опасных для жизни действий.

Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Беларуси по итогам проверок.

В ведомстве отметили, что Кодекс о культуре обязует организатора мероприятия присвоить знак возрастной категории информационной продукции, которая будет распространяться в ходе него, чтобы не причинить вред здоровью и развитию детей. Однако чиновники главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома за этим не следили.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала от председателя Мингорисполкома устранить нарушения при организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий, а также провести профилактические акции в ночных клубах и заведениях Минска на предмет посещения их несовершеннолетними.
08:26 18/05/2018






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