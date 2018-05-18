Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Беларуси по итогам проверок.





В ведомстве отметили, что Кодекс о культуре обязует организатора мероприятия присвоить знак возрастной категории информационной продукции, которая будет распространяться в ходе него, чтобы не причинить вред здоровью и развитию детей. Однако чиновники главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома за этим не следили.





В связи с этим Генпрокуратура потребовала от председателя Мингорисполкома устранить нарушения при организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий, а также провести профилактические акции в ночных клубах и заведениях Минска на предмет посещения их несовершеннолетними.