Иван Ургант: Ну что Марадона в брестском «Динамо». Как это могло получится? И добавит ли это что-то из без того яркой футбольной команде? Что значит председатель правления? Какие функции у него и полномочия?





Кирилл Дементьев: Все может. Будет руководить руководящими товарищами.





Иван Ургант: В Беларуси уже есть человек, который все может. Зачем еще один?



