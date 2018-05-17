Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Иван Ургант: «Марадона может все? В Беларуси уже есть человек, который все может. Зачем еще один?»

Известный российский шоумен Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» обсудил со спортивным журналистом Кириллом Дементьевым назначение Диего Марадоны председателем правления брестского «Динамо».

Иван Ургант: Ну что Марадона в брестском «Динамо». Как это могло получится? И добавит ли это что-то из без того яркой футбольной команде? Что значит председатель правления? Какие функции у него и полномочия?

Кирилл Дементьев: Все может. Будет руководить руководящими товарищами.

Иван Ургант: В Беларуси уже есть человек, который все может. Зачем еще один?


1tv.ru
22:45 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё