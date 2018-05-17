Иван Ургант: «Марадона может все? В Беларуси уже есть человек, который все может. Зачем еще один?»
Известный российский шоумен Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» обсудил со спортивным журналистом Кириллом Дементьевым назначение Диего Марадоны председателем правления брестского «Динамо».
Иван Ургант: Ну что Марадона в брестском «Динамо». Как это могло получится? И добавит ли это что-то из без того яркой футбольной команде? Что значит председатель правления? Какие функции у него и полномочия?
Кирилл Дементьев: Все может. Будет руководить руководящими товарищами.
Иван Ургант: В Беларуси уже есть человек, который все может. Зачем еще один?
22:45 17/05/2018
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