Сотрудники кафе на проспекте Независимости спасли филина

Сотрудник кафе Валерия рассказывает, что в районе четырех часов дня они заметили, что над летней террасой летают вороны.









— Мы не понимаем, что происходит, и к нам с неба просто падает филин. Мы его берем на руки, заносим в ресторан и видим, что он вырывается. Мы выходим с ним обратно на летнюю террасу, и он благополучно улетает. Но за ним опять полетели эти вороны. Они покружили минут пять, и он снова прилетел к нам, но уже свалился абсолютно без сил. Мы его забрали и положили в коробку.





У филина было повреждено крыло. Валерия позвонила в «Ахову птушак Бацькаўшчыны» и в Госинспекцию охраны животного и растительного мира при президенте. В первой организации ей посоветовали отвезти птицу в лес, а во второй — обратиться с Минский зоопарк. Девушка связалась с зоопарком, и там ей сказали привозить им птицу завтра с 10 до 17 часов.





— Наш сотрудник забрала его себе, к ним приехал ветеринар и сказал, что у филина небольшой ушиб крыла. Буквально через пару дней с ним все будет хорошо. Мы еще раз позвонили в зоопарк и договорились, что завтра в 10 утра мы завезем его туда.





Отметим, что совы для Минска не редкость. Обычно в городе обитает несколько видов этих птиц. Минск для них — комфортный город, потому что тут меньше пернатых хищников. Конечно, есть и другие угрозы — те же вороны, как в сегодняшнем случае.

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