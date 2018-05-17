«Кто тебе позволил рот открывать? Или у тебя вылетело из головы? У нас уже была одна беседа. Память развивай. Стишки Есенина учи». Момент нервного «взрыва» заснял кто-то из детей. Позже видео выложили в группу класса в Viber, сообщает 015.by

Что стало причиной агрессивного поведения педагога – неизвестно. Со слов родителей, администрацию о данном факте уведомили – женщина в школе работать больше не будет.



