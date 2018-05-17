Видеофакт: в Гродно в одной из школ педагог «сорвалась» на учеников во время подготовки к выпускному
Инцидент произошел в одной из школ Гродно. Во время подготовки к выпускному балу у четвероклассников один из педагогов сорвался на учеников.
«Кто тебе позволил рот открывать? Или у тебя вылетело из головы? У нас уже была одна беседа. Память развивай. Стишки Есенина учи». Момент нервного «взрыва» заснял кто-то из детей. Позже видео выложили в группу класса в Viber, сообщает
Что стало причиной агрессивного поведения педагога – неизвестно. Со слов родителей, администрацию о данном факте уведомили – женщина в школе работать больше не будет.
21:05 17/05/2018
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