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На химзаводе в Гомеле произошел пожар

Небольшое возгорание произошло при проведении ремонтных работ в абсорбционной башне.

– При проведении плановых ремонтных работ в изолированном металлическом аппарате из-за попадания искр на остатки гуммировочного слоя площадью пять-семь квадратных метров произошло его возгорание, не выходящее за пределы аппарата, - сообщили на предприятии в четверг, 17 мая.

 

Материального ущерба пожар не нанес, никто не пострадал, пишет сайт Гомельского химического завода.

19:01 17/05/2018






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