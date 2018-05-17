Минское предприятие выпустило мороженое в виде футбольного мяча

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Директор предприятия Александр Рубинов говорит, что это фактически ручной труд: "Пломбир заливается в две вафельные сферы, которые потом соединяются". Россияне продуктом остались довольны и просят "сделать мороженое побольше".

Кстати, экспорт мороженого, которое в этом году выпустил Минский хладокомбинат № 2, составил 40%.