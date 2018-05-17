Минское предприятие выпустило мороженое в виде футбольного мяча
Минский хладокомбинат № 2 выпустил мороженое в виде футбольного мяча. Как информирует сайт minsknews.by, его заказали из России к чемпионату мира по футболу (он стартует 14 июня).
Фото: minsknews.by
Директор предприятия Александр Рубинов говорит, что это фактически ручной труд: "Пломбир заливается в две вафельные сферы, которые потом соединяются". Россияне продуктом остались довольны и просят "сделать мороженое побольше".
Кстати, экспорт мороженого, которое в этом году выпустил Минский хладокомбинат № 2, составил 40%.
18:24 17/05/2018
Загрузка...