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Под Червенем «Пежо» вылетел на кладбище и опрокинулся, повредив несколько надгробий

В Червенском районе легковушку занесло при обгоне, и она вылетела на кладбище. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.


Авария произошла днем 16 мая на трассе Червень — Ляды — Якшицы. «32-летняя водитель Peugeot 207, обгоняя рейсовый автобус, не справилась с управлением и съехала на правую обочину, где машину занесло. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в бетонное ограждение кладбища, после чего перевернулся, повредив несколько надгробий», — рассказали в ГАИ.


Несмотря на то, что женщина была пристегнута ремнем безопасности, она получила закрытую черепно-мозговую травму и множество переломов.


Источник:
17:54 17/05/2018






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