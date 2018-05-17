



Авария произошла днем 16 мая на трассе Червень — Ляды — Якшицы. «32-летняя водитель Peugeot 207, обгоняя рейсовый автобус, не справилась с управлением и съехала на правую обочину, где машину занесло. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в бетонное ограждение кладбища, после чего перевернулся, повредив несколько надгробий», — рассказали в ГАИ.









Несмотря на то, что женщина была пристегнута ремнем безопасности, она получила закрытую черепно-мозговую травму и множество переломов.



