Обвиняемые — пять человек, семья из Минского района. Супруги и трое из их родителей инсценировали хищение имущества и обвинили домработницу в краже 650 долларов, которые якобы лежали в носке на шкафу и пропали после уборки комнаты.

По данным обвинения, около суток они удерживали и избивали женщину, которая подрабатывала уборкой в их коттедже. Угрожали насилием ей и ее семье, а потом заставили на камеру сказать подготовленную ими речь с «признанием» и взяли с нее расписки без указания суммы. У женщины денег не было, и семья продолжила шантаж: домработницу раздевали, ее дом обыскивали. Пострадавшая обратилась в милицию.

17 мая суд Минского района Минской области признал всех пятерых виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, применении насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшей, угрозах убийства. Кроме того, они признаны виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Две виновные получили 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще один виновный приговорен к такому же сроку, но в исправительной колонии усиленного режима.

Еще два фигуранта дела приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





У всех конфискуют все имущество. Кроме того, с них солидарно в пользу потерпевшей взыскали 2 тысячи рублей материальной компенсации морального вреда. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.