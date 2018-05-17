Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Пятеро жителей Минского района, которые издевались над домработницей, получили сроки в колонии

Суд Минского района вынес приговор семье из пяти человек, которая издевалась над домработницей. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.

Обвиняемые — пять человек, семья из Минского района. Супруги и трое из их родителей инсценировали хищение имущества и обвинили домработницу в краже 650 долларов, которые якобы лежали в носке на шкафу и пропали после уборки комнаты.

 

По данным обвинения, около суток они удерживали и избивали женщину, которая подрабатывала уборкой в их коттедже. Угрожали насилием ей и ее семье, а потом заставили на камеру сказать подготовленную ими речь с «признанием» и взяли с нее расписки без указания суммы. У женщины денег не было, и семья продолжила шантаж: домработницу раздевали, ее дом обыскивали. Пострадавшая обратилась в милицию.

 

17 мая суд Минского района Минской области признал всех пятерых виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, применении насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшей, угрозах убийства. Кроме того, они признаны виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

 

Две виновные получили 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще один виновный приговорен к такому же сроку, но в исправительной колонии усиленного режима.

 

Еще два фигуранта дела приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

 


У всех конфискуют все имущество. Кроме того, с них солидарно в пользу потерпевшей взыскали 2 тысячи рублей материальной компенсации морального вреда. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

17:49 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё