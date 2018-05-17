



В одном из магазинов «Ждановичей» в Минске покупатели заметили на прилавках сок под названием «Дары Беларуси». На самом же деле продукт из яблока произведен в Москве предприятием «Био Джус», говорится на этикетке сока, пишет kp.by









Интересно, что для пущего эффекта на пачке разместили символ белорусского орнамента. Этот символ обозначает чистоту. Кстати, покупатели заметили, что в названии нет традиционной для россиян ошибки: не Белоруссии, а Беларуси.