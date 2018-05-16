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Рабочие агрохозяйства "Новодевятковичи" бастуют

Они отказываются выходить на работу, пока с должности не снимут председателя хозяйства, пишет "Газета Слонимская".

Фото: gs.by
В деревне Новодевятковичи, где располагается одноимённое арохозяйство Слонимского района, забастовали рабочие, пишет "Газета Слонимская". Они отказываются выходить на работу, пока с должности не снимут председателя хозяйства.


Работники жалуются на отношение главы РУСП "Новодевятковичи" Владимира Акулича. Например, женщина, которая обеспечивает обедами рабочих, по приказу руководителя должна кормить его строго с 13 до 14 часов ежедневно. При этом, чтобы накормить начальника, ей часто приходится искать его по лесам и полям, хотя он мог бы поесть с остальными рабочими. Также есть жалобы на незаконные, по мнению людей, увольнения рабочих. Сетуют работники и на то, что в разговорах руководитель часто применяет матные слова.

По словам работников, после приказов председателя коровы на фермах остаются голодными, так как рабочие просто не успевают их кормить.

За более тяжёлую работу председатель лишает рабочих денежных поощрений. Кроме того, Акулич запретил выдавать расчётные листки рабочим, пока он сам находится на больничном.

В четверг, 17 мая, многие работники агрохозяйства "Новодевятковичи" отказались выходить на работу. Сельскохозяйственная техника простаивает. Около 10 часов утра в Новодевяткавичи приехали сотрудники райисполкома и милиции, которые начали разговаривать с людьми.


15:39 17/05/2018






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