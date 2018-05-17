Названы самые аварийные и опасные места на дорогах Минска

Для этого были изучены отметки о ДТП, которые водители оставляют в приложениях "Яндекса": "Навигаторе" и "Картах".

Благодаря этим отметкам "Навигатор" заранее предупреждает автомобилистов об авариях на маршруте. Самые аварийные места в городе расположены на крупных магистралях. Выделяются проспекты Независимости, Дзержинского и Пушкина, а также места пересечения вылетных магистралей и МКАД.





Примерно десятая часть всех отметок о ДТП - внутри первого кольца, в центре. На самих кольцах - первом и втором - отметок тоже много, констатировали аналитики компании. Площади с круговым движением и пересечения крупных магистралей друг с другом, со вторым кольцом и МКАД названы самыми опасными местами. У станций метро вероятность стать свидетелем или участником ДТП выше, чем в среднем по городу. Причиной аналитики "Яндекс" назвали плотность и разнообразие движения: тут и общественный транспорт, и пешеходы, и автомобили. Четыре из десяти самых аварийных мест попали и в топ опасных.









Это перекресток в начале проспекта Рокоссовского, площадь Бангалор, пересечение улицы Немига и Городского Вала, а также перекресток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича. В десятку самых аварийных мест Минска в 2017 году вошли площадь Франтишка Богушевича, участок пр. Независимости между ул. Ленина и ул. Городской вал, площадь Бангалор, перекрестки пр. Пушкина и ул. Притыцкого, пр. Независимости и пр. Машерова, ул. Сурганова и пр. Независимости, ул. Ванеева, ул. Олега Кошевого, пр. Рокоссовского и ул. Тростенецкой, ул. Немига и ул. Городской Вал, пр. Машерова и ул. Максима Богдановича, участок внешней стороны пр. Пушкина перед ул. Ольшевского.





Топ-10 самых опасных мест столицы по итогам прошлого года составили перекрестки ул. Ванеева, ул. Олега Кошевого, пр. Рокоссовского и ул. Тростенецкой, улиц Лобанка и Притыцкого, пр. Машерова и ул. Максима Богдановича, участок пр. Дзержинского возле станции метро "Малиновка", площадь Победы, перекресток ул. Ленина и пр. Независимости, площадь Бангалор, перекресток ул. Гамарника и Логойского тракта, развязка МКАД и Игуменского тракта, перекресток ул. Немига и ул. Городской вал. В компании также пояснили, каким образом собрали эти данные. "Карту Минска разделили на квадраты со стороной 100 м. Самыми аварийны квадратами считали те, где водители оставили больше всего отметок о ДТП. Самыми опасными - те, где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включенным "Навигатором" оказалось самым высоким", - рассказали аналитики.









Они также отметили, что иногда водители используют отметки не по назначению: например, чтобы сообщить о перекрытии дороги, пошутить или просто высказаться. "Чтобы это не влияло на расчеты, учитывались только отметки, где было описание аварии или указание ряда, в котором она произошла. Отметки, относящиеся к одному происшествию, склеивали, - проинформировали в компании. - В результате из 41 тыс. отметок за 2017 год для анализа осталось 23 тыс.".





Безопаснее всего на минских дорогах было в июле, в разгар сезона отпусков: в это время число сообщений об авариях на тысячу пользователей было наименьшим. С августа значение этого показателя стабильно росло и достигло годового максимума в декабре: снег, лед и предпраздничный ажиотаж часто приводят к увеличению числа ДТП.



