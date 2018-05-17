Эксперты ООН: к 2050 году число жителей белорусской деревни сократится вдвое
В течение ближайших десятилетий население Беларуси будет только сокращаться. Причем количество сельского населения к 2050 году уменьшится вдвое. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
По данным Белстата на апрель, в Беларуси проживает более 9,484 миллиона человек. С середины 90-х население страны постоянно сокращалось, только с 2014 года и до недавнего времени оно росло. Теперь снова идет в минус.
Как ранее прогнозировал ООН, к 2020 году количество населения Беларуси сократится до 9,415 миллиона человек, через десяток лет — уже до 9,163, к 2040 году составит уже 8,837 млн. А к 2050 году останется 8,571 млн, то есть почти на миллион меньше, чем теперь.
При этом, если сейчас у нас чуть более 2 миллионов сельских жителей, то к 2050 году число сократится вдвое, сообщает ООН. Зато население городов Беларуси за этот период, по прогнозам, вырастет на 137 тысяч жителей и составит 7,5 миллиона.
Как меняется число городского и сельского населения в Беларуси (соответственно красный и зеленый цвет) с 1950 года и в прогнозе ООН до 2050-го.
А вот так выглядит соотношение долей городского и сельского населения Беларуси (красный, зеленый цвет) сейчас и в прогнозе.
Рост городского населения страны в сравнении с таким же показателем по Восточной и в целом по Европе (красный, зеленый, синий). Судя по всему, эта тенденция характерна для всего региона.
На днях издание Naviny.by отмечало, что практически во всех районах Беларуси численность населения сокращается. Причем процесс естественной убыли населения ускорился по сравнению с прошлым годом. В 114 из 118 районов Беларуси в первом квартале 2018-го количество умерших превысило количество родившихся. А во всех областях наблюдался миграционный отток населения, исключение составляет лишь столичный регион (Минск и Минская область).
Как ранее озвучила мнение ООН, население городов Земли к 2050 году достигнет 6,7 млрд человек, а самым крупным мегаполисом уже к 2028 году станет Дели, потеснив нынешнего рекордсмена — Токио.
По данным организации, в настоящий момент в городах проживает 55% населения Земли, составляющего около 7,6 млрд. К середине XXI века, когда число жителей планеты достигнет 9,8 млрд, этот показатель вследствие урбанизации увеличится до 68%, полагают эксперты.
Источник: TUT.BY
14:46 17/05/2018
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