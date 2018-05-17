По данным Белстата на апрель, в Беларуси проживает более 9,484 миллиона человек. С середины 90-х население страны постоянно сокращалось, только с 2014 года и до недавнего времени оно росло. Теперь снова идет в минус.





Как ранее прогнозировал ООН, к 2020 году количество населения Беларуси сократится до 9,415 миллиона человек, через десяток лет — уже до 9,163, к 2040 году составит уже 8,837 млн. А к 2050 году останется 8,571 млн, то есть почти на миллион меньше, чем теперь.









При этом, если сейчас у нас чуть более 2 миллионов сельских жителей, то к 2050 году число сократится вдвое, сообщает ООН. Зато население городов Беларуси за этот период, по прогнозам, вырастет на 137 тысяч жителей и составит 7,5 миллиона.





Как меняется число городского и сельского населения в Беларуси (соответственно красный и зеленый цвет) с 1950 года и в прогнозе ООН до 2050-го.





А вот так выглядит соотношение долей городского и сельского населения Беларуси (красный, зеленый цвет) сейчас и в прогнозе.









Рост городского населения страны в сравнении с таким же показателем по Восточной и в целом по Европе (красный, зеленый, синий). Судя по всему, эта тенденция характерна для всего региона.





