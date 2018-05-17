Магазин Adidas, отказавшийся взять на работу беларускоговорящего парня, прислал извинения на мове
Руководство магазина Adidas, который отказался принять на работу парня, разговаривающего на беларуском, прислал свои извинения на мове.
Напомним, парень пытался трудоустроиться в магазин, однако представителя магазина смутил беларуский язык собеседника. «Ладно, если вам интересна вакансия и сможете в магазине разговаривать на русском языке — приезжайте на собеседование сегодня до 18:00 в ТЦ "Замок", магазин Adidas», — написал представитель магазина.
Юноша уточнил, означает ли этот ответ отказ в трудоустройстве лишь по причине использования одного из государственных языков. «Все верно вы поняли. Ничего против вас не имею, но в наш магазин рассмотреть вас не сможем», — ответил представитель магазина.
В комментарии belsat.eu руководитель магазина Эдуард рассказал, что «он ничего не имеет против беларуского языка, но у них так никто не говорит».
«Мы так решили. Я так решил, что с беларуским языком не принимаем. Мне так захотелось. Наши консультанты так не разговаривают, поэтому я решил, что будем набирать тех, кто говорит так, как все. В каждой организации есть какие-то стандарты. Я уполномочен решать такие вопросы самостоятельно. Из того, что я знаю, молодой человек сказал, что будет пытаться подстроиться под русскую», — сказал Эдуард.
Сейчас руководство магазина прислало извинения (с некоторыми ошибками), пишет «Белсат»:
«Паважаны Ягор!
Кіраўніцтва ТАА «Спорт Ф'южн» прыносиць свае прабачэнні за ганебныя паводзіны і недастатковую кампетэнтнасць свайго супрацоўніка, які перавысіў свае службовыя паўнамоцтвы і выразиў пазіцыю, якая не суадносіцца з кадравай палітыкай кампаніі, не будучы надзеленым абавязкамі па падборы персаналу. Супрацоўнік прыцягнуты да дасцыплінарнай адказнасці.
Запэўніваем Вас, што асабістае меркаванне супрацоўніка не з'яўляецца афіцыйнай пазіцыяй сеткі магазінаў Adidas-Reebok. У нас працуюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, асноўны наш пакупнік — грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Таму наша кадравая палітыка ніколі не разглядала беларускую мову як перашкоду для працаўладкавання і работы з кліентамі. Больш за тое, беларускую ову мы лічым важным станоўчым фактарам пры выбары спецыяліста. Таксама мы вітаем валоданне замежнымі мовамі нашымі спецыялістамі.
Нягледзячы на непрыемны інцыдэнт, прапануем Вам непасрэдна звярнуцца ў нашу кадравую службу для субяседвання і магчымага працаўладкавання».
14:29 17/05/2018
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