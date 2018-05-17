



Юноша уточнил, означает ли этот ответ отказ в трудоустройстве лишь по причине использования одного из государственных языков. «Все верно вы поняли. Ничего против вас не имею, но в наш магазин рассмотреть вас не сможем», — ответил представитель магазина.









В комментарии belsat.eu руководитель магазина Эдуард рассказал, что «он ничего не имеет против беларуского языка, но у них так никто не говорит».





«Мы так решили. Я так решил, что с беларуским языком не принимаем. Мне так захотелось. Наши консультанты так не разговаривают, поэтому я решил, что будем набирать тех, кто говорит так, как все. В каждой организации есть какие-то стандарты. Я уполномочен решать такие вопросы самостоятельно. Из того, что я знаю, молодой человек сказал, что будет пытаться подстроиться под русскую», — сказал Эдуард.





Сейчас руководство магазина прислало извинения (с некоторыми ошибками), пишет «Белсат»





«Паважаны Ягор!





Кіраўніцтва ТАА «Спорт Ф'южн» прыносиць свае прабачэнні за ганебныя паводзіны і недастатковую кампетэнтнасць свайго супрацоўніка, які перавысіў свае службовыя паўнамоцтвы і выразиў пазіцыю, якая не суадносіцца з кадравай палітыкай кампаніі, не будучы надзеленым абавязкамі па падборы персаналу. Супрацоўнік прыцягнуты да дасцыплінарнай адказнасці.









Запэўніваем Вас, што асабістае меркаванне супрацоўніка не з'яўляецца афіцыйнай пазіцыяй сеткі магазінаў Adidas-Reebok. У нас працуюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, асноўны наш пакупнік — грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Таму наша кадравая палітыка ніколі не разглядала беларускую мову як перашкоду для працаўладкавання і работы з кліентамі. Больш за тое, беларускую ову мы лічым важным станоўчым фактарам пры выбары спецыяліста. Таксама мы вітаем валоданне замежнымі мовамі нашымі спецыялістамі.





Нягледзячы на непрыемны інцыдэнт, прапануем Вам непасрэдна звярнуцца ў нашу кадравую службу для субяседвання і магчымага працаўладкавання».