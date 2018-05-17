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В Гомеле раскрыли подпольную сеть, которая предлагала автолюбителям поддельные сертификаты о прохождении техосмотра

Поддельные «шедевры» гомельские автолюбители предъявляли инспекторам ГАИ, но обман был раскрыт.

В уголовном розыске обратили внимание на схожие факты и решили найти источник подделок. Оперативники вышли на подпольную сеть, которая предоставляла поддельные сертификаты. 27-летний гомельчанин, у которого имелось поддельное клише печати, продавал знакомым сертификаты о прохождении техосмотра за 50-70 рублей, сообщаетУВД. Некоторые из его знакомых стали посредниками между ним и покупателями. Организатор схемы и его подельники пытались запутать следствие, но их задержали и поместили в СИЗО, а поддельные клише изъяли.


Правохранительные органы возбудили около 60 уголовных дел по факту использования фальшивых документов, более 20 уголовных дел коррупционной направленности и еще более 40 материалов были переданы в СК для начала уголовного делопроизводства. На данный момент уже 7 человек были осуждены и понесли наказание.

Например, 35-летний гомельчанин, который в январе этого года предъявил инспекторам поддельный сертификат о прохождении техосмотра. Приговор суда был строг — штраф 300 базовых величин (7350 белорусских рублей).

В настоящее время сотрудники уголовного розыска продолжают работу по выявлению лиц, использующих сертификаты с поддельными штампами о прохождении техосмотра.

13:51 17/05/2018






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