Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Минчанин обиделся на коллег по бизнесу и в отместку обокрал секс-шоп

Товар подозреваемого в ограблении не заинтересовал – мужчина украл из интим-магазина только деньги.

В столице правоохранители задержали 40-летнего минчанина за хищение денежных средств в размере 7560 рублей. Мужчина обокрал интим-магазин, взломав входную дверь в него, информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

При задержании злоумышленник пояснил, что является одним из учредителей фирмы, в которую входят ещё два соучредителя. Мужчина посчитал, что партнёры неправомерно исключили его из числа учредителей. Тогда он решил вернуть свои деньги, вложенные в совместный бизнес.


Магазин принадлежал одному из соучредителей, поэтому подозреваемый неоднократно был в нём. Благодаря этому ему было нетрудно забраться в магазин, не привлекая внимания.

За кражу минчанину грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.

13:34 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё