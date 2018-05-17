Минчанин обиделся на коллег по бизнесу и в отместку обокрал секс-шоп

В столице правоохранители задержали 40-летнего минчанина за хищение денежных средств в размере 7560 рублей. Мужчина обокрал интим-магазин, взломав входную дверь в него, информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





При задержании злоумышленник пояснил, что является одним из учредителей фирмы, в которую входят ещё два соучредителя. Мужчина посчитал, что партнёры неправомерно исключили его из числа учредителей. Тогда он решил вернуть свои деньги, вложенные в совместный бизнес.









Магазин принадлежал одному из соучредителей, поэтому подозреваемый неоднократно был в нём. Благодаря этому ему было нетрудно забраться в магазин, не привлекая внимания.





За кражу минчанину грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.