Строительство 8-этажного жилого дома на 63 квартиры компания запланировала на участке площадью 0,4 гектара недалеко от собственного предприятия. Сейчас по адресу ул. Гикало, 22а, находится старая общага «Амкодора». Здание используется не эффективно, тогда как сотрудники предприятия нуждаются в жилье, пишет realt.by





Со слов представителей компании, это основная причина предполагаемых перемен, да и стройка запланирована на собственной территории:





— У нас на предприятии огромное количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В связи с этим в 2017 году мы обратились в минский горисполком с вопросом о возможности рассмотреть строительство многоквартирного жилого дома для наших людей на участке площадью 40 соток, который находится у нас на правах постоянного пользования, — отметил представитель «Амкодора».

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Город рассмотрел вопрос компании, предложив разработать концепцию архитектурно-планировочного решения и представить её на согласование. В итоге концепция была согласована и проект перешёл на стадию общественного обсуждения. К слову, презентовать концепцию местным жителям город не требовал, это инициатива «Амкодора»:









— Информирование прошло, но мы приняли решение презентовать эти архитектурно-планировочные решения для жителей района в связи с тем, что кто-то из вас из-за занятости мог пропустить обсуждение этого вопроса. Мы заключили договор на час аренды школьного зала. Давайте выслушаем с докладом разработчика проекта, а потом у вас будет время задать свои вопросы. Но, хочу сказать, что это не информирование и не обсуждение, это презентация, и мы вправе сегодня не отвечать на вопросы.





Подход «Амкодора» жители не оценили, ещё больше претензий оказалось к администрации, представители которой в принципе не пришли, хотя и выступали организатором мероприятия.

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Что касается проекта, то концепция представляет собой 8-этажный двухподъездный дом на 63 квартиры с парковкой на 75 автомобилей и детской площадкой на уровне первого этажа. Ландшафт местности и размеры участка вынудили архитекторов прибегнуть к нестандартным решениям. В итоге двор вынесен над парковочными местами на специальный подиум, а лифты спускаются на –1-й уровень в зону стоянки и погрузки.









Однако проект мало кому был интересен. Собрание привлекло лишь жителей близстоящих домов, которые выступают категорически против любого строительства на данном участке земли. Тех, кто хочет купить квартиру в новостройке, на собрании не было.





— Нам не интересен ваш доклад. Нам всё равно, какие там лифты и стоянки! Мы пришли защищать территорию возле своих домов. Презентация проекта нам не интересна, мы пришли за другим. Не делайте лишнюю работу! — под аплодисменты зала одна из жительниц квартала остановила доклад архитектора.

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Среди основных претензий жителей — вырубка деревьев, непродуманные проезды и опасное состояние грунтов, которое впоследствии может привести к разрушению не только новостройки, но и близстоящих домов. Жители предлагают запретить проект без права на доработку, благоустроить участок, восстановив здание общежития и открыть там досуговый центр для детей или пенсионеров. Альтернатива «Амкодору» — любой другой участок в зоне массовой застройки.





— Сегодня мы были на приёме у замглавы администрации Аллы Санковской и передали ей три письма, где подробно отражены все недочёты проекта. Санковская выслушала нашу позицию и в конце сказала, что она полностью на нашей стороне. Поверить сложно, так как это их работа быть «за», но это было сказано, а значит, шансы есть, — взял микрофон житель района.





Представители «Амкодора» ответили, что деньги в строительство вкладываться не будут, пока проект не пройдёт все согласования и экспертизы. Если службы не пропустят — здания не будет.