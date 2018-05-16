На данный момент проверка ещё не окончена, следователи ждут результатов остальных экспертиз и заключения судмедэкспертов.





В пятницу, 23 марта, при сортировке мусора на городской свалке (рядом с деревней Лесище — Прим. ред.) 68-летний случчанин нашёл пластиковую бутылку объёмом 1,5 л с прозрачной жидкостью. Бутылка была закрыта.









Его напарник попробовал жидкость, но, сделав глоток, выплюнул. Нашедший бутылку не пил жидкость: половину отлил себе, чтобы дома делать компрессы, остальное отдал другим рабочим. Придя вечером домой, его 45-летняя сожительница выпила содержимое бутылки. На следующее утро, 24 марта, она умерла.





Также жидкость выпили ещё две женщины 56 и 62 лет и мужчина 42 лет. Последний скрывал, что выпил жидкость. Он умер в реанимации через четыре дня. 56-летняя случчанка попала в больницу в этот же день, 23 марта: она почувствовала себя плохо по дороге домой со свалки, её забрала «скорая». Женщина умерла в воскресенье вечером, 25 марта. Вторая случчанка умерла 24 марта.