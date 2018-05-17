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За китайские деньги. Под Минском построят новый жилой арендный комплекс

Жилой арендный комплекс построят на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Соглашения между правительствами Беларуси и Китая по этому поводу официально опубликованы на pravo.by.

Согласно документу, Министерство экономики уполномочено на подписание письма правительства Беларуси. СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» определено получателем технико-экономической помощи для реализации проекта.


Предусмотрено также, что СЗАО за счёт собственных средств обеспечивает финансирование расходов по проектированию жилого арендного комплекса, подготовке строительной площадки, строительству инфраструктуры, обеспечению строительного надзора, а также расходов, связанных с превышением контрактной стоимости данного комплекса по отношению к лимиту средств технико-экономической помощи.

По инф. Белта

12:25 17/05/2018






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