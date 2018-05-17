Согласно документу, Министерство экономики уполномочено на подписание письма правительства Беларуси. СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» определено получателем технико-экономической помощи для реализации проекта.









Предусмотрено также, что СЗАО за счёт собственных средств обеспечивает финансирование расходов по проектированию жилого арендного комплекса, подготовке строительной площадки, строительству инфраструктуры, обеспечению строительного надзора, а также расходов, связанных с превышением контрактной стоимости данного комплекса по отношению к лимиту средств технико-экономической помощи.