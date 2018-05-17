Как слуцкий спортсмен стал игроманом

В мае минчанин Денис Самусевич, бизнесмен и спортсмен, опубликовал на своих страницах в соцсетях видео о случчанине Никите, который берёт взаймы у знакомых, друзей и тренеров спортивных клубов и не возвращает долги.

После публикации видеозаписи в интернете Денису перезвонили родители Никиты и попросили всех, кому должен их сын, написать заявление в милицию.





В комментариях к видео в Instagram написали несколько человек, у которых Никита одалживал деньги.









Одолжил деньги на похороны отца





Приятели Никиты рассказывают, что он организовал в Пинске платный спортивный клуб. Люди стали ходить к нему на тренировки, но вместо обещанных пяти тренировок в неделю он проводил только две, а деньги за непроведённые тренировки не вернул. Кроме того, Никита собрал со спортсменов деньги на экипировку, но ни экипировки, ни своих денег клиенты клуба не получили.





Родители несовершеннолетних стали звонить Никите и его родителям с претензиями. Сразу несколько источников «Кур'ера» рассказали о том, что Никита занимал у них на похороны родителей. Например, он рассказывал о том, что у него умер отец и ему не на что его хоронить, хотя оба родителя парня живы.





Проклинали, разговаривали, жалели





Друзьям и родственникам Никиты было известно, что все свои деньги он проигрывал на онлайн-ставках. В месяц он мог выиграть от трёх до восьми тысяч рублей, а проиграть 15 тысяч. «Ставки для него — это смысл жизни, — говорят родственники Никиты. — Выиграть, поставить снова, выиграть, снова поставить и всё проиграть. Он не тратил деньги на девушек, рестораны и дорогие вещи — всё спускал на ставки».





Родственники утверждают, что некоторое время долги Никиты выплачивали они сами. С его игроманией они боролись по-разному: закрывали дома, забирали интернет и технику, отправляли в другие города, где его не знают. Всё бесполезно, он продолжал играть и влезать в долги.





Слуцкий РОСК: грозит до семи лет лишения свободы





Сейчас Никите грозит тюрьма. Как сообщил «Кур'еру» Константин Касач, заместитель начальника Слуцкого РОСК, суд по его делу состоится в конце мая. В милицию подано более 15 заявлений — в основном от жителей Слуцка.





Никита обвиняется по статье 209 часть 3 УК Беларуси («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). Статья предусматривает наказание — до семи лет лишения свободы.









Точная сумма, которую Никита должен людям, неизвестна. Но у «Кур'ера» есть информация, что пострадавших намного больше, чем поданных заявлений. Многие кредиторы Никиты не хотят свидетельствовать против него.





Что говорит сам Никита





В беседе с «Кур'ером» Никита не отрицает случившееся и не оправдывает себя. Он говорит, что это зависимость, с которой он остался наедине без поддержки друзей. Случчанин надеется, что у него появится шанс вернуться к нормальной жизни и отдать долги.





* — «Кур'ер» не называет настоящее имя парня по просьбе его родных и близких.





Игромания — это болезнь слабой личности





Олег Близняк, врач-психиатр-нарколог, заведующий психонаркологическим отделением Слуцкой ЦРБ:





«Игромания — болезненное влечение к азартным играм и разновидность нехимической зависимости. Некоторые считают, что это хобби, которое неоправданно вызывает к себе пристальное внимание со стороны психиатров и психологов. Однако игроманам ставят психиатрический диагноз.





Нередко игромания сопровождается другими зависимостями, сужением круга интересов, потерей контроля над собой, оказывает разрушительное воздействие на социальную адаптацию, профессиональную реализацию, личную жизнь, материальное положение.





Причины игромании: одиночество, жадность, лень, инфантильность. Это болезнь слабой личности. Её невозможно вылечить без осознанного желания пациента.





Чаще всего игроманию лечат в условиях стационара, уже после — амбулаторно. Лечение игромана включает в себя медикаментозную терапию и психотерапию. Дополнительно он может получить поддержку в группах взаимопомощи".