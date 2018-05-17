Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Генпрокурор предложил школьникам решить головоломку

Впрочем, это были примеры реальных уголовных дел из разных веков.

Ну, например, такой.

В одном из швейцарских городов повесили преступника. Ночью около него проезжал мельник. Болезненный стон привлек внимание путника. Оказалось, разбойник еще жив: петля, из–за его тучности, не была наложена непосредственно на шею. Мельник сжалился: освободил висельника и привез к себе домой. Накормил, дал одежду и немного денег. Спасенный попросил остаться на ночлег. Однако странный гость не мог уснуть: его манила перспектива украсть все деньги у своего спасителя. Он попытался это сделать, но был свален ударом топора в затылок. Мельник увез бездыханное тело на место казни и снова повесил... 

Вопрос Александра Конюка: как швейцарские граждане узнали о ночном поступке мельника? 

Одни полагали, что к дому мельника привел след от колес телеги. Другие пытались найти связь с повреждением от топора. Но ответ оказался куда проще — на повешенном была одежда мельника, которую тот ему дал.


Виртуозность в раскрытии преступлений прошлых веков это, конечно, здорово. Но было бы куда интереснее узнать, как получается, что белорусская прокуратура признает приговоры и решения судов, где немые кричат, безрукие хлопают, а свидетели обвинения видят сквозь стены… И так далее, и тому подобное. Увы, про современные белорусские "загадки правосудия" Александр Конюк не рассказал.

Общение со школьниками проходило в рамках рекламной кампании Академии управления при президенте по привлечению абитуриентов.


"Белорусский партизан"
12:17 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё