Генпрокурор предложил школьникам решить головоломку

Ну, например, такой.





В одном из швейцарских городов повесили преступника. Ночью около него проезжал мельник. Болезненный стон привлек внимание путника. Оказалось, разбойник еще жив: петля, из–за его тучности, не была наложена непосредственно на шею. Мельник сжалился: освободил висельника и привез к себе домой. Накормил, дал одежду и немного денег. Спасенный попросил остаться на ночлег. Однако странный гость не мог уснуть: его манила перспектива украсть все деньги у своего спасителя. Он попытался это сделать, но был свален ударом топора в затылок. Мельник увез бездыханное тело на место казни и снова повесил...





Вопрос Александра Конюка: как швейцарские граждане узнали о ночном поступке мельника?





Одни полагали, что к дому мельника привел след от колес телеги. Другие пытались найти связь с повреждением от топора. Но ответ оказался куда проще — на повешенном была одежда мельника, которую тот ему дал.









Виртуозность в раскрытии преступлений прошлых веков это, конечно, здорово. Но было бы куда интереснее узнать, как получается, что белорусская прокуратура признает приговоры и решения судов, где немые кричат, безрукие хлопают, а свидетели обвинения видят сквозь стены… И так далее, и тому подобное. Увы, про современные белорусские "загадки правосудия" Александр Конюк не рассказал.





Общение со школьниками проходило в рамках рекламной кампании Академии управления при президенте по привлечению абитуриентов.



