Американец умер из-за взрыва электронной сигареты

Инцидент произошел еще 5-го мая, но только теперь стали известны результаты экспертизы, 38-летний мужчина получил ожоги 80% тела, а в его черепе судмедэксперты обнаружили осколки устройства для "курения", сообщает BBC





Жертву вейпингу обнаружили в спальне его горящего дома. Эксперты считают, что телепродюсер умер в результате несчастного случая.





Электронную сигарету Smok-E Mountain изготовили на Филиппинах.









Представитель компании сказал WFTS news, что их устройства не взрываются. Он заявил, что это, скорее всего, распылитель (часть, которую человек вставляет в рот) или аккумулятор.





Также представитель сказал, что другие компании клонируют их аккумуляторы, что делает их менее безопасными. Компания хотела увидеть фотографии устройства, которое использовал погибший.





Отмечается, что это первая смерть от вейпа в Соединенных Штатах Америки.





По данным Управления пожарной охраны США, с 2009 по 2016 года в США было 195 случаев взрывов или возгораний электронных сигарет, в результате чего травмы получили 133 человека, причем 38 из них - тяжелые.





В 2015 году электронная сигарета взорвалась перед лицом 29-летнего человека в Колорадо, сломав ему шею и разбив зубы.