YouTube запустит новый стриминговый музыкальный сервис

Наряду с новым плеером для браузерной версии YouTube выпустит также отдельное приложение. В дополнение к музыкальным релизам компания обещает доступ к ремиксам, кавер-версиям и живым выступлениям.









Бесплатная версия YouTube Music будет сопровождаться рекламой. Версия без рекламы обойдется в $9,99 ежемесячно. Сервис станет доступным для всех пользователей всех стран 22 мая.





При этом в компании отметили, что существующий сервис Google Play Music продолжит работать.

